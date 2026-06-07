В центр Еревана начали стягивать полицию после завершения выборов

Парламентский выборы в Армении завершились. После закрытия избирательных участков в центр Еревана стянули полицейских. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает РИА Новости.
Патрульные автобусы заняли ряд локаций в центре города: в зоне площади Республики с правительственными объектами, возле Оперы и вблизи резиденции премьер-министра на улице Прошяна.
Также значительная часть сотрудников полиции обеспечивает наблюдение по периметру крупного винного фестиваля на улице Сарьяна. По данным агентства, подобная дислокация дает силовикам возможность удерживать под полным контролем центральные районы столицы.
Вместе с тем репортеры сообщают, что в Ереване пока все спокойно. В центре города много горожан и гостей столицы, никаких волнений или напряженности не зафиксировано, говорится в материале.
7 июня в Армении прошли парламентские выборы. В них принимают участие 18 политических сил, включая правящую партию «Гражданский договор» под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, а также оппозиционные блоки «Армения» (глава — Роберт Кочарян) и «Сильная Армения» (глава — Нарек Карапетян).
Адвокат, представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян заявил, что в рамках проведения парламентских выборов в Армении допускается множество нарушений, в том числе «репрессии и случаи нарушения электорального кодекса».