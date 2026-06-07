Стало известно, как вырастить редкий, но вкусный экзотический фрукт на даче

Многие дачники любят экспериментировать и пытаются вырастить на своих участках настоящую экзотику. Агроном Николай Покора в интервью aif.ru рекомендовал обратить внимание на наранхиллу, которую называют «королевским плодом Анд» за царственный вкус и «нектаром богов» за удивительное сочетание сладости и свежести.
«Наранхилла, известная также как луло или наранхилья (Solanum quitoense), относится к семейству пасленовых и родом из Анд», — сказал он.
Специалист отметил, что вырастить наранхиллу у себя на участке вполне реально, хотя процесс и потребует внимания к деталям. Лучше всего выращивать это растение в отапливаемой теплице или в хорошо оснащенном помещении с досветкой, подчеркнул Покора.
Life.ru предупредил, что выращивание на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum) может обернуться для садоводов административной или даже уголовной ответственностью с лишением свободы на срок до восьми лет.