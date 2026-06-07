Стало известно, как вырастить редкий, но вкусный экзотический фрукт на даче

Специалист отметил, что вырастить наранхиллу у себя на участке вполне реально, хотя процесс и потребует внимания к деталям. Лучше всего выращивать это растение в отапливаемой теплице или в хорошо оснащенном помещении с досветкой, подчеркнул Покора.