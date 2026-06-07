Макдэвид в пятый раз получил «Тед Линдсей эворд» и повторил рекорд Гретцки

Макдэвиду 29 лет, в 2015 году он был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером драфта. В сезоне-2022/23 он стал шестым хоккеистом в истории лиги, набравшим 150 и более очков за регулярный чемпионат. В сезоне-2023/24 канадец первым в XXI веке преодолел планку в 100 голевых передач — всего в истории НХЛ таких игроков набиралось лишь пятеро.