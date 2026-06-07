«С меня хватит»: Трамп поругался с ведущей NBC и досрочно закончил интервью

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время интервью на NBC повздорил с ведущей Кристэн Уэлкер и досрочно покинул студию. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в эфире канала.
В эфире прозвучал вопрос о фальсификации выборов в Соединенных Штатах. После этого Трамп обвинил американские СМИ в предвзятости и заявил, что многие американские телеканалы и издания освещают важные для США события только с ложной стороны.
— Ваши выборы нечестные, и вы нечестные, и Meet the Press нечестная, и ABC, и CBS, и CNN тоже. Вы односторонние нечестные СМИ. Давайте закончим, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая. Хорошего дня, — возмутился Трамп.
После этого он заявил, что США никогда не смогут стать великими со лживыми СМИ. Несмотря на то, что ведущая пыталась его остановить, Трамп все же покинул студию, погладив журналистку по плечу в качестве прощания.
В рамках этого же интервью Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал американцам не начинать новых войн, и на этом фоне задал вопрос: «Зачем я тогда создавал бы сильнейшие вооруженные силы в мире?».