В Ростовской области неделя будет тёплой, к выходным ожидаются дожди

Погода в Ростовской области с 8 по 14 июня 2026 года обещает быть в целом тёплой и преимущественно сухой, однако к выходным ожидаются осадки.
В начале недели, 8 и 9 июня, ожидается ясная и малооблачная погода. Днём воздух прогреется до +20…+26°C, а ночью температура опустится до +15…+18°C.
10 июня будет ясно, дневная температура может достичь +28°C, ночью ожидается +14…+22°C.
В четверг, 11 июня, днём прогнозируется +19…+26°C, а ночью похолодает до +16…+18°C.
В пятницу и субботу, 12−13 июня, столбик термометра днём поднимется до +27°C, а ночью температура не опустится ниже +17°C.
Начиная с воскресенья, 14 июня, в регион снова вернутся ливни, при этом температура воздуха продолжит повышаться.