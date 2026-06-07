Врач назвал привычки, вызывающие проблемы с кишечником

Он отметил, что риск возникновения полипов растет с годами и чаще всего они появляются в возрасте 45−50 лет. Большое значение имеет и семейная история — наличие полипов или рака кишечника у близких родственников. Также имеет значение образ жизни и питания: употребление продуктов с содержанием жиров и красного мяса, недостаток клетчатки, дефицит овощей, фруктов и цельнозерновых культур, ожирение и лишний вес, курение и частое употребление алкоголя (даже умеренное).