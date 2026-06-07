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Врач назвал привычки, вызывающие проблемы с кишечником

Ученые научились диагностировать скрытые патологии кишечника с помощью ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Большинство людей даже не подозревают, что у них есть полипы в кишечнике. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Он отметил, что риск возникновения полипов растет с годами и чаще всего они появляются в возрасте 45−50 лет. Большое значение имеет и семейная история — наличие полипов или рака кишечника у близких родственников. Также имеет значение образ жизни и питания: употребление продуктов с содержанием жиров и красного мяса, недостаток клетчатки, дефицит овощей, фруктов и цельнозерновых культур, ожирение и лишний вес, курение и частое употребление алкоголя (даже умеренное).

Кроме того, по его словам, на образование полипов влияют воспалительные заболевания кишечника и сахарный диабет 2-го типа (особенно неконтролируемый).

360.ru сообщил, что российские ученые научились диагностировать скрытые патологии кишечника с помощью нейронной сети. ИИ диагностирует очаги воспаления и полипы в кишечнике при обследовании пациентов методом колоноскопии.