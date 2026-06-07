СК возбудил дело после аварии с автобусом в Ярославской области

По данным СК, экскурсионный автобус марки Yutong опрокинулся в Угличском муниципальном округе недалеко от деревни Сверчково. В момент ДТП в салоне находились 33 человека, включая четверых детей. По предварительным данным, пострадали 12 человек, из них двое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.