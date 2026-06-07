СК возбудил дело после аварии с автобусом в Ярославской области

В Ярославской области возбудили уголовное дело после опрокидывания пассажирского автобуса, в результате которого пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в «Максе».
По данным СК, экскурсионный автобус марки Yutong опрокинулся в Угличском муниципальном округе недалеко от деревни Сверчково. В момент ДТП в салоне находились 33 человека, включая четверых детей. По предварительным данным, пострадали 12 человек, из них двое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному по этой статье может грозить до шести лет лишения свободы.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, для того чтобы установить степень тяжести вреда здоровью пострадавших.
Утром 7 июня в Ярославской области опрокинулся экскурсионный автобус. Как сообщил глава региона Михаил Евраев, в результате ДТП погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу.
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