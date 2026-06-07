Штаты захотели купить архипелаг Чагос, который Британия собиралась отдать Маврикию

По данным газеты, администрация Дональда Трампа подготовила вариант, при котором Вашингтон мог бы напрямую договориться о контроле над Диего-Гарсия — островом с британо-американской военной базой. Этот сценарий стал альтернативой плану британского премьера Кира Стармера, но пока не считается для США приоритетным.