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Штаты захотели купить архипелаг Чагос, который Британия собиралась отдать Маврикию

На островах расположен военный стратегический объект.

Источник: Клопс.ru

Соединённые Штаты хотят получить архипелаг Чагос, который Британия собиралась передать под суверенитет Маврикия. Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Telegraph.

По данным газеты, администрация Дональда Трампа подготовила вариант, при котором Вашингтон мог бы напрямую договориться о контроле над Диего-Гарсия — островом с британо-американской военной базой. Этот сценарий стал альтернативой плану британского премьера Кира Стармера, но пока не считается для США приоритетным.

По первоначальному плану Лондона, Маврикий получает суверенитет над архипелагом, а британо-американская военная база остаётся на Диего-Гарсия на 99 лет с возможностью продления ещё на 40. За пользование территорией республике должны выплатить около 12 млрд долларов.

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