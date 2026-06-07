Книгу Симоньян на фестивале «Красная площадь» раскупили за считанные часы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Книгу главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» на XII книжном фестивале «Красная площадь» в Москве раскупили за считанные часы, сообщили в издательстве «АСТ Нонфикшн».
«Все представленные экземпляры книги Маргариты Симоньян “В начале было Слово — в конце будет Цифра” (16+) раскупили за считанные часы», — говорится в сообщении в канале издательства в «Макс».
XII книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в центре столицы с 4 по 7 июня. В 16 тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.