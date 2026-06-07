Россиянам дали советы по приготовлению вкусной и безопасной пищи на костре

«Дошкольникам и младшим школьникам очень нравится участвовать в приготовлении пищи на природе — собирать в лесу дрова для костра, грибы для супа или ягоды для компота, нанизывать овощи или хлеб на палочки и жарить их над костром», — сказала специалист.