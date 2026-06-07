Жители Нижегородской области могут сдать макулатуру и получить призы

Жителей Нижегородской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Регистрация участников уже открыта на официальном сайте проекта.
Основная задача акции — сократить потребление бумаги и сформировать ответственное отношение к отходам. Сдать макулатуру можно в любом удобном пункте приема, после чего необходимо загрузить подтверждающий акт в личный кабинет на сайте.
К участию приглашаются как отдельные жители, так и семьи, образовательные учреждения, предприятия, бизнес и общественные организации. На платформе проекта также доступен рейтинг регионов, где в режиме реального времени отражается активность участников.
Для участия необходимо зарегистрироваться, выбрать ближайший пункт приема на карте, сдать бумагу и подтвердить это документально. Промежуточные итоги индивидуальных и семейных зачетов будут подводиться в течение года, а общие результаты командного и регионального соревнования объявят в марте 2027 года. Победителей ждут экологичные призы.
Акция проходит уже третий год подряд при поддержке движения «Экосистема». В 2026 году проект реализуется в круглогодичном формате: запланированы экоуроки, лекции, мастер-классы и тематические мероприятия. Отдельное внимание уделят вовлечению молодежи и новых участников.
Кроме того, участники смогут принять участие в конкурсе креативных публикаций в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», рассказывая о переработке бумаги с тематическими хештегами.
(18+).