Жители Нижегородской области могут сдать макулатуру и получить призы

Для участия необходимо зарегистрироваться, выбрать ближайший пункт приема на карте, сдать бумагу и подтвердить это документально. Промежуточные итоги индивидуальных и семейных зачетов будут подводиться в течение года, а общие результаты командного и регионального соревнования объявят в марте 2027 года. Победителей ждут экологичные призы.