В Госдуме предложили изменить работу детсадов для трудящихся родителей

По словам парламентария, не нужно всех буквально переводить на круглосуточный режим. В основном они и так работают с 07:00 до 19:00. Достаточно сделать одну группу дежурной. То есть если родители опаздывают, всех малышей свести в одну группу — и в этом нет ничего страшного, отметила Бессараб.