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В Госдуме предложили изменить работу детсадов для трудящихся родителей

Депутат Бессараб предложила ввести дежурные группы в детсадах.

Источник: Комсомольская правда

В детских садах достаточно ввести дежурную группу с гибким графиком для детей, родители которых задерживаются на работе. Об этом NEWS.ru заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы сейчас пришли к тому, что муниципальные садики не подстраиваются под форматы и график работы родителей, а должны бы это делать», — сказала она.

По словам парламентария, не нужно всех буквально переводить на круглосуточный режим. В основном они и так работают с 07:00 до 19:00. Достаточно сделать одну группу дежурной. То есть если родители опаздывают, всех малышей свести в одну группу — и в этом нет ничего страшного, отметила Бессараб.

Сайт KP.RU написал, что в России хотят рассмотреть возможность перехода детских садов на 12-часовой рабочий день, чтобы облегчить жизнь работающим родителям.