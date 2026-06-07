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Татьяна Догилева, призналась, что ее дочери сильно досталось от нее

Всемилюбимая «Блондинка за углом» Татьяна Догилева впервые рассказала о своей взрослой дочери и о том, как она общается с ней. Как призналась артистка, от мамы ребёнку в детстве досталось: Догилева была режиссёром, и тон, которым она общалась на площадке, да и с дочкой, не всегда был самым ласковым.

Всеми любимая «Блондинка за углом» Татьяна Догилева впервые рассказала о своей взрослой дочери и о том, как она общается с ней. Как призналась артистка, от мамы ребёнку в детстве досталось: Догилева была режиссёром, и тон, которым она общалась на площадке, да и с дочкой, не всегда был самым ласковым.