На границе Эстонии появились очереди из желающих попасть в Россию

«Сегодня опять образуются очереди на эстонской стороне. Причины те же, что и в прошлый раз. Связаны с деятельностью эстонских государственных органов. На российской стороне очередей нет», — сказали ТАСС в таможне.
С 15 июня эстонская сторона на четыре часа сокращает режим работы пункта пропуска «Нарва», расположенного на границе с Россией. Пропуск пешеходов через него будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 19:00 по Москве.
Если какие-то лица пройдут эстонский КПП около 19 часов, то они смогут проследовать в Россию и пройти пограничный и таможенный контроль уже после этого времени, так как российский пункт пропуска, как и прежде, будет работать круглосуточно.
Российская таможня обращает внимание граждан, что в связи с отпусками и школьными каникулами может увеличиться количество лиц, желающих пересечь границу как со стороны Эстонии, так и со стороны России. Из-за наступившего отпускного сезона и нового графика работы КПП Нарва могут формироваться дополнительные очереди перед пунктами пропуска.