В зоне СВО ликвидирован вступивший в РДК* чех Якуб Юрчага

Ранее сообщалось, что житель Ростова-на-Дону получил 21 год колонии за работу на РДК*. В феврале 2024 года подсудимый наткнулся в интернете на информацию о украинской националистической группировке. Он проникся её идеями, связался с одним из участников и сообщил о готовности помогать, предоставив личные данные.