По данным источника, иностранец проживал в Екатеринбурге и добровольно пошёл служить в Российскую армию. Позднее он сдался в плен террористам из РДК*, которые завербовали его для службы в Вооружённых силах Украины.
Собеседник агентства уточнил, что бывшего военного уничтожили в мае 2026 года в Донбассе. Другие подробности операции не приводятся.
Ранее сообщалось, что житель Ростова-на-Дону получил 21 год колонии за работу на РДК*. В феврале 2024 года подсудимый наткнулся в интернете на информацию о украинской националистической группировке. Он проникся её идеями, связался с одним из участников и сообщил о готовности помогать, предоставив личные данные.
* Организация признана террористической и экстремистской, её деятельность запрещена в России.