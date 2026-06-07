Белорусская кондитерская фабрика «Красный пищевик» из Бобруйска выпустила конфеты с лепестками василька. Они были представлены на международной выставке «Белагро» в Минске, сообщает news.by.
Начальник сектора стратегического развития кондитерской фабрики Надежда Евтехова говорит, что идея продукта связана с объявлением Года белорусской женщины.
«Мы не могли остаться в стороне. В нашем ассортиментном портфеле есть конфеты под названием “Беларусачка”, а в Беларуси растет василек, поэтому все сложилось само собой. Конфеты получились вкусные, в них содержатся лепестки цветка».
Конфеты с лепестками василька выпустили в Беларуси. Фото: кадр видео news.by.
Напомним, в ассортименте «Красного пищевика» уже есть конфеты «Беларусачка» со вкусами черной смородины, крыжовника, черники, земляники и клюквы.
Тем временем замглавы МАРТ объяснила, почему белорусские товары иногда дороже импортных.
Еще власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси.