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Конфеты с лепестками василька выпустили в Беларуси

Конфеты с лепестками василька выпустила белорусская кондитерская фабрика.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская кондитерская фабрика «Красный пищевик» из Бобруйска выпустила конфеты с лепестками василька. Они были представлены на международной выставке «Белагро» в Минске, сообщает news.by.

Начальник сектора стратегического развития кондитерской фабрики Надежда Евтехова говорит, что идея продукта связана с объявлением Года белорусской женщины.

«Мы не могли остаться в стороне. В нашем ассортиментном портфеле есть конфеты под названием “Беларусачка”, а в Беларуси растет василек, поэтому все сложилось само собой. Конфеты получились вкусные, в них содержатся лепестки цветка».

Конфеты с лепестками василька выпустили в Беларуси. Фото: кадр видео news.by.

Напомним, в ассортименте «Красного пищевика» уже есть конфеты «Беларусачка» со вкусами черной смородины, крыжовника, черники, земляники и клюквы.

Тем временем замглавы МАРТ объяснила, почему белорусские товары иногда дороже импортных.

Еще власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси.