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В РФС оценили решение УЕФА по российским клубам, вспомнив знаменитые слова Аршавина

В Российском футбольном союзе не ожидали решения УЕФА продлить решение об отстранении футбольных клубов из РФ от еврокубков в сезоне-2026/2027. Об этом в разговоре с журналистами заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

Источник: Life.ru

«Однако, как говорится, наши ожидания — наши проблемы», — заявил он в разговоре «Чемпионатом».

Напомним, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций утвердил обновлённую сетку участников еврокубков на сезон‑2026/2027 с учётом продолжающегося отстранения российских клубов и национальной сборной. Соответствующие изменения зафиксированы в официальных документах УЕФА. Таким образом, ни один отечественный клуб не выступит в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций в следующем сезоне.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.