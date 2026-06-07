Как известно, британский премьер Кир Стармер хочет вернуть права на архипелаг, который до 2024 года принадлежал Соединенному королевству. По данным источников, администрация США уже подготовила документ с альтернативными вариантами урегулирования ситуации вокруг архипелага. Один из них предполагает, что США проведут сделку напрямую с Маврикием, разрушая стратегию Британии. Таким образом, американцы смогут прибрать к своим рукам военную базу Диего-Гарсия, находящуюся на островах.