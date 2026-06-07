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Датский футболист Эриксен потерял сознание во время матча со сборной Украины

Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле во время товарищеского матча, в котором его команда играла против сборной Украины в Оденсе. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня.

Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле во время товарищеского матча, в котором его команда играла против сборной Украины в Оденсе. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня.

Датчанин упал без сознания на 65-й минуте игры. Матч в срочном порядке прервали. Позже Датский футбольный союз (DBU) сообщил в социальной сети X, что полузащитник пришел в себя и его состояние стабильно. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу датчан.

Это уже второй подобный случай в карьере футболиста. В 2021 году во время матча Евро между Данией и Финляндией у Эриксена случилась остановка сердца. Врачи провели экстренную реанимацию, после чего игроку установили кардиовертер-дефибриллятор. Из-за медицинских ограничений после этой операции Эриксен не мог продолжать карьеру в итальянской серии А, где на тот момент выступал за «Интер». Однако в целом продолжать карьеру медики ему разрешили.

1 июня во время футбольного матча в Эквадоре медицинский электрокар, который вез пострадавшего футболиста, сбил игрока той же команды. После случившегося спортсмен еще несколько секунд лежал на поле, держась за ногу.