Датский футболист Эриксен потерял сознание во время матча со сборной Украины

Это уже второй подобный случай в карьере футболиста. В 2021 году во время матча Евро между Данией и Финляндией у Эриксена случилась остановка сердца. Врачи провели экстренную реанимацию, после чего игроку установили кардиовертер-дефибриллятор. Из-за медицинских ограничений после этой операции Эриксен не мог продолжать карьеру в итальянской серии А, где на тот момент выступал за «Интер». Однако в целом продолжать карьеру медики ему разрешили.