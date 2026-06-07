В Центральной Африке вспышка Эболы может побить рекорд 2014 года

Вспышка лихорадки Эбола в Центральной Африке может достигнуть масштабов эпидемии 2014 года или превысить их. Об этом заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), аналитики которых рассчитали несколько сценариев развития ситуации.