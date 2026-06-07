Назван вред ледяных напитков в жару

«Дело в том, что лед опасен не только для горла, но и для ЖКТ. Особенно опасен при гастрите, язве, воспалениях почек. Потому что попадание льда в ЖКТ нарушает кровоток и также способствует задержке еды в желудке», — сказал эксперт.