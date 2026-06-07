Пропавшая в Таиланде россиянка голая упала с третьего этажа, проломив крышу дома

В Таиланде задержали 25-летнюю жительницу Москвы, которая ранее числилась пропавшей. Девушка в обнаженном виде упала с третьего этажа, проломив крышу виллы в комплексе «Патак Вилла — 2». Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
Предположительно, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения. После падения она четыре дня провела в антисанитарных условиях с тяжелыми травмами; сейчас пострадавшая не узнает окружающих и не может говорить. Родственники предполагают, что ее могли намеренно накачать наркотиками. Также есть версия, что девушка сбежала от людей, которые ее удерживали. По информации Mash, ранее она чуть не попала на работу к наркоторговцам.
Девушка пропала в начале июня после того, как родители отправили ей деньги на обратный билет. Она не вернулась в Россию и не выходила на связь несколько дней. В отношении россиянки возбуждены дела по нескольким статьям, включая незаконное проникновение в жилище и порчу имущества.
Днем ранее 51-летнюю гражданку России с чемоданом доставленного из Таиланда гашиша весом 7,8 килограмма задержали на Бали по делу о контрабанде наркотиков.