Пропавшая в Таиланде россиянка голая упала с третьего этажа, проломив крышу дома

Предположительно, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения. После падения она четыре дня провела в антисанитарных условиях с тяжелыми травмами; сейчас пострадавшая не узнает окружающих и не может говорить. Родственники предполагают, что ее могли намеренно накачать наркотиками. Также есть версия, что девушка сбежала от людей, которые ее удерживали. По информации Mash, ранее она чуть не попала на работу к наркоторговцам.