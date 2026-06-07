В Госдуме рассказали о популярных схемах мошенников летом

«Сначала просят аванс на бензин, материалы или технику, потом пропадают либо начинают требовать доплату уже на месте. Здесь спасает простая вещь: заранее записать, кто именно работает, сколько стоит услуга, что входит в цену, когда идет оплата и кто отвечает за ущерб. Лучше платить по этапам, сохранять переписку, фото участка до работ и после них, чек или расписку», — уточнил он.