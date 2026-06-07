В Госдуме рассказали о популярных схемах мошенников летом

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мошенники в летний период активно применяют схемы, связанные с арендой и покупкой дач, фейковыми магазинами саженцев и услугами для дачных участков, ложными подработками для студентов, а также с поддельными путевками и билетами, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Одна из самых частых мошеннических схем в летний сезон связана с арендой дачи. В объявлении красивые фотографии, приятная цена, хозяин вежливо отвечает и сразу говорит, что желающих много. Дальше просит внести небольшую бронь, чтобы “закрепить даты”. После перевода объявление удаляется, телефон замолкает», — сказал Гаврилов.
Парламентарий отметил, что при покупке дачи рисков еще больше: продавец может торопить с авансом, показывать старые бумаги, скрывать спор о границах участка, запрет на регистрационные действия, доли других собственников или проблемы с доверенностью.
«Еще один летний прием — липовые штрафы. В чат СНТ или района приходит сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора: трава высокая, костер развели, мусор сложили неправильно, воду расходуете с нарушением, за грибы теперь нужен платеж. Внутри ссылка, QR-код или просьба перевести деньги на карту», — сообщил он.
По его словам, на дачниках хорошо работают фейковые магазины саженцев, семян, теплиц, насосов, генераторов и садового инвентаря. Так, им обещают редкий сорт, огромную скидку, доставку за пару дней и оплату заранее, однако вместо саженцев приходит сухая ветка, вместо семян — пересорт, вместо техники — тишина.
«Если магазин принимает деньги на карту физлица, прячет ИНН, адрес и условия возврата, это уже серьезный сигнал риска. То же самое с “сертификатами на сбор грибов”. Для обычного сбора грибов для себя такой платный сертификат в общем порядке не нужен. Реальные ограничения касаются заповедных территорий, редких видов и специальных режимов охраны природы. Поэтому платный QR-код “грибника” чаще всего просто способ выманить деньги», — пояснил он.
Гаврилов добавил, что много обмана завязано на услугах для участка: бригада обещает спилить деревья, вывезти мусор, покосить траву, почистить территорию, привезти землю, песок или дрова.
«Сначала просят аванс на бензин, материалы или технику, потом пропадают либо начинают требовать доплату уже на месте. Здесь спасает простая вещь: заранее записать, кто именно работает, сколько стоит услуга, что входит в цену, когда идет оплата и кто отвечает за ущерб. Лучше платить по этапам, сохранять переписку, фото участка до работ и после них, чек или расписку», — уточнил он.
Депутат рассказал, что летние подработки для студентов и подростков тоже стали удобной приманкой: обещают легкие деньги за промо, доставку, опросы, помощь на мероприятиях, потом просят паспорт, фото карты, код из сообщения, оплату формы или обучения.
«Самый опасный вариант — предложение открыть карту и принимать чужие переводы. Это может втянуть человека в преступную схему. С путевками, билетами и экскурсиями схема похожая», — заключил он.