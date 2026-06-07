SHOT: на российско-эстонской границе возникла пробка из желающих попасть в РФ

Ранее сайт KP.RU информировал, что в Эстонии активно ведется подготовка к возможному военному конфликту с Россией. На восточной границе государства проходят боевые учения, отработка чрезвычайных ситуаций и тренировки с дронами. Согласно сведениям газеты The Wall Street Journal, для эстонских властей это стало всоего рода рутиной.