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SHOT: на российско-эстонской границе возникла пробка из желающих попасть в РФ

SHOT утверждает, что выезжающие из Эстонии автомобилисты хотят успеть посетить РФ к 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

На границе между Эстонией и РФ скопились десятки автомобилей, владельцы которых желают попасть на российскую территорию накануне Дня России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ажиотаж на пропускном пункте спровоцировал появление целого теневого рынка услуг. Часть автовладельцев решили покупать места в скоплении, чтобы успеть прибыть в Россию ко праздничному дню.

«Некоторые нанимают “профессиональных стояльщиков”, которые занимают места в “пробке”, либо покупают очередь», — написано в публикации.

Ранее сайт KP.RU информировал, что в Эстонии активно ведется подготовка к возможному военному конфликту с Россией. На восточной границе государства проходят боевые учения, отработка чрезвычайных ситуаций и тренировки с дронами. Согласно сведениям газеты The Wall Street Journal, для эстонских властей это стало всоего рода рутиной.