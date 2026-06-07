Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин навал лучший фильм, который видел Александр Лукашенко.
В эфире телеканала «Беларусь 1» был показан момент после встречи Лукашенко и Мазепина во Дворце Независимости Минска. В частности, российский бизнесмен — уроженец Беларуси предложил провести в Минске и Бресте показы спектакля Владимира Машкова «В списках не значился», который идет в московском театре Олега Табакова. Коллектив возглавляет Машков.
По телефону на громкой связи российский бизнесмен вместе с пресс-секретарем белорусского президента Натальей Эйсмонт пообщались с народным артистом России.
«Огромный привет Беларуси!» — слышна реплика Машкова.
«Ждем вас! Белорусское кино нуждается в подкреплении», — сказала Наталья Эйсмонт.
А Дмитрий Мазепин заметил:
«Александр Григорьевич сказал, что лучший фильм, который он видел, — это “Ликвидация”.
«Да, подтверждаю. Владимир Львович, у нас стоит просто перманентная задача, многолетняя, которую мы не можем выполнить, а у нас в Беларуси это не принято, — снять “Ликвидацию”, — сказала Эйсмонт.
«Они хотят снять вторую часть “Ликвидации”, — улыбаясь, сказал Мазепин.
Машков посмеялся и сказал:
«Картина маслом».
Владимир Машков в сериале «Ликвидация». Фото: Архив «КП».
«Владимир Львович, приедем и поговорим», — завершил беседу Дмитрий Мазепин.
Напомним, детективный телесериал 2007 года «Ликвидация» с Владимиром Машковым в одной из главных ролей повествует о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной в Одессе.
Ранее президент республики Александр Лукашенко опроверг, что белорусы агрессоры или соагрессоры. Еще президент сказал полякам, литовцам и украинцам, что белорусы не хотят с ними воевать Также Лукашенко назвал то, что политики бессильны разорвать.