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Российский бизнесмен Мазепин навал лучший фильм, который видел Лукашенко

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин навал лучший фильм, который видел Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин навал лучший фильм, который видел Александр Лукашенко.

В эфире телеканала «Беларусь 1» был показан момент после встречи Лукашенко и Мазепина во Дворце Независимости Минска. В частности, российский бизнесмен — уроженец Беларуси предложил провести в Минске и Бресте показы спектакля Владимира Машкова «В списках не значился», который идет в московском театре Олега Табакова. Коллектив возглавляет Машков.

По телефону на громкой связи российский бизнесмен вместе с пресс-секретарем белорусского президента Натальей Эйсмонт пообщались с народным артистом России.

«Огромный привет Беларуси!» — слышна реплика Машкова.

«Ждем вас! Белорусское кино нуждается в подкреплении», — сказала Наталья Эйсмонт.

А Дмитрий Мазепин заметил:

«Александр Григорьевич сказал, что лучший фильм, который он видел, — это “Ликвидация”.

«Да, подтверждаю. Владимир Львович, у нас стоит просто перманентная задача, многолетняя, которую мы не можем выполнить, а у нас в Беларуси это не принято, — снять “Ликвидацию”, — сказала Эйсмонт.

«Они хотят снять вторую часть “Ликвидации”, — улыбаясь, сказал Мазепин.

Машков посмеялся и сказал:

«Картина маслом».

Владимир Машков в сериале «Ликвидация». Фото: Архив «КП».

«Владимир Львович, приедем и поговорим», — завершил беседу Дмитрий Мазепин.

Напомним, детективный телесериал 2007 года «Ликвидация» с Владимиром Машковым в одной из главных ролей повествует о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной в Одессе.

Ранее президент республики Александр Лукашенко опроверг, что белорусы агрессоры или соагрессоры. Еще президент сказал полякам, литовцам и украинцам, что белорусы не хотят с ними воевать Также Лукашенко назвал то, что политики бессильны разорвать.

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