Рейсы ростовской авиакомпании задерживаются в Сочи на несколько часов, пассажирам придется ночевать в аэропорту. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
По состоянию на вечер 7 июня опаздывают как минимум два рейса. Самолет Сочи — Махачкала должен был вылететь в 18:40. Отправление перенесли на 23:00. Задержка рейса Сочи — Пенза еще больше: вместо 22:55 борт улетит 8 июня в 02:50.
Ранее в аэропорту задерживали десятки рейсов из-за атак беспилотников. Сейчас люди вынуждены оставаться в здании воздушной гавани и ждать.
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