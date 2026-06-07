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Рейсы ростовской авиакомпании задерживаются в Сочи на несколько часов

Пассажирам самолетов ростовской авиакомпании придется провести ночь в аэропорту Сочи из-за задержки рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Рейсы ростовской авиакомпании задерживаются в Сочи на несколько часов, пассажирам придется ночевать в аэропорту. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

По состоянию на вечер 7 июня опаздывают как минимум два рейса. Самолет Сочи — Махачкала должен был вылететь в 18:40. Отправление перенесли на 23:00. Задержка рейса Сочи — Пенза еще больше: вместо 22:55 борт улетит 8 июня в 02:50.

Ранее в аэропорту задерживали десятки рейсов из-за атак беспилотников. Сейчас люди вынуждены оставаться в здании воздушной гавани и ждать.

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