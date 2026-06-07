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«Главный мышелов Британии» кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского

Знаменитый кот Ларри, который уже много лет исполняет обязанности «главного мышелова Великобритании» и живет на Даунинг-стрит, сбежал, когда туда для переговоров прибыл президент Украины Владимир Зеленский. О забавной ситуации пишет РИА Новости.

Знаменитый кот Ларри, который уже много лет исполняет обязанности «главного мышелова Великобритании» и живет на Даунинг-стрит, сбежал, когда туда для переговоров прибыл президент Украины Владимир Зеленский. О забавной ситуации пишет РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон заранее приехал на Даунинг-стрит, чтобы обсудить возможные переговоры с российской стороной с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, премьер-министром Британии Киром Стармером и Зеленским. Первый этап переговоров начался без Зеленского, который должен был приехать позже.

Примерно через 20 минут после начала консультаций Ларри вышел из резиденции премьера и ушел на территорию британского министерства иностранных дел, расположенного по соседству.

Затем, когда Зеленский наконец прибыл на Даунинг-стрит, Ларри вернулся и вошел обратно в резиденцию, но спустя всего 10 минут снова убежал на территорию, огороженную для журналистов, говорится в материале.

До этого в своем открытом письме к российскому президенту украинский лидер заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Он уточнил, что консультации между Москвой и Киевом должны проходить при участии США и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.

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