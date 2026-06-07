Перенесший остановку сердца Эриксен потерял сознание на матче с Украиной

Напомним, 12 июня 2021 года за несколько минут до конца первого тайма игры Дании с Финляндией Эриксен упал на газон и не смог подняться, его госпитализировали. После этого игроку сборной Дании установили кардиовертер-дефибриллятор. Эриксен вернулся в футбол в январе 2022 года.