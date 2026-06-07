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Перенесший остановку сердца Эриксен потерял сознание на матче с Украиной

Матч сборных Дании и Украины досрочно завершили после того, как футболист потерял сознание.

Источник: Аргументы и факты

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, которому пять лет назад имплантировали кардиостимулятор, потерял сознание во время матча с командой с Украины, который проходил в городе Оденсе.

Инцидент произошел на 65-й минуте, когда счет составлял 2:1 в пользу датчан. Матч сразу же прекратили. Позднее Датский футбольный союз (DBU) на своей странице в соцсети X* сообщил, что полузащитник пришел в сознание и находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 12 июня 2021 года за несколько минут до конца первого тайма игры Дании с Финляндией Эриксен упал на газон и не смог подняться, его госпитализировали. После этого игроку сборной Дании установили кардиовертер-дефибриллятор. Эриксен вернулся в футбол в январе 2022 года.