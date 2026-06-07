Эйсмонт сообщила о планах снять в Белоруссии продолжение сериала «Ликвидация»

3 июня российский предприниматель Дмитрий Мазепин по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал журналистам, что предложил организовать в 2027 году в Бресте и Минске показ спектакля «В списках не значился», который поставлен по повести Бориса Васильева режиссером Владимиром Машковым в театре Олега Табакова. Кроме того, в 2025 году в прокат вышел одноименный фильм, где Машков сыграл одну из ключевых ролей.