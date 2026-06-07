Психолог Мирная: некоторые слова поддержки ранят сильнее, чем молчание

Психолог Инна Мирная рассказала, какие слова поддержки ранят сильнее, чем молчание. В стрессовой ситуации человек нуждается не в советах и оценках, а в ощущении, что его состояние видят и принимают. Часто, когда человек делится болью, он не просит решить его проблему, а хочет быть услышанным, но в ответ получает попытку исправить его чувства, что разрушает ощущение поддержки.