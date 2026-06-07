Юрист Колонтаев: перевод на дистанционку из-за жары не сказывается на зарплате

Ранее эксперт рассказала, на что нужно обратить внимание работнику, которого сокращают. Прежде всего, нужно проверить, соблюдены ли сроки уведомления об увольнении, а также выяснить, не входит ли он в число тех, кто имеет приоритетное право на сохранение должности, передает 360.ru.