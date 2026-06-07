Ynet: ЦАХАЛ зафиксировал ракетный обстрел со стороны Ирана

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перевела свои подразделения в состояние повышенной готовности и выпустила предупреждение о возможных новых атаках в ближайшие часы.
Жителям нескольких районов Израиля рекомендуют оставаться в укрытиях и ждать дальнейших указаний от военных. По информации Ynet, обломки упали в городах Нагария и Тверия.
В результате Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, а Катар полностью закрыл свое воздушное пространство, передают Ynet и Irib News.
Днем ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщил об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.
1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.