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Ynet: ЦАХАЛ зафиксировал ракетный обстрел со стороны Ирана

Иран нанес ракетные удары по Израилю. Об этом сообщает агентство Ynet.

Иран нанес ракетные удары по Израилю. Об этом сообщает агентство Ynet.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перевела свои подразделения в состояние повышенной готовности и выпустила предупреждение о возможных новых атаках в ближайшие часы.

Жителям нескольких районов Израиля рекомендуют оставаться в укрытиях и ждать дальнейших указаний от военных. По информации Ynet, обломки упали в городах Нагария и Тверия.

В результате Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, а Катар полностью закрыл свое воздушное пространство, передают Ynet и Irib News.

Днем ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщил об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.

1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.

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