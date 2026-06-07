Синяя куртка, зелёные глаза: в Калининграде ищут 39-летнюю шатенку, пропавшую в конце весны

В Калининграде ищут 39-летнюю Елену Шашину, которая пропала больше двух недель назад. Об этом ПСО «Запад» пишет в своём телеграм-канале.
В последний раз женщину видели в четверг, 21 мая. Её местонахождение до сих пор не установлено.
Рост пропавшей — 152 см, она худощавого телосложения, с каштановыми волосами и зелёными глазами. В последний раз была одета в синюю куртку, белые штаны и кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.
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