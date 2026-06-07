Знаменитый кот по кличке Ларри, живущий в резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит, сбежал перед приездом Владимира Зеленского. Соответствующие кадры распространили британские журналисты.
Известно, что на 7 июня в резиденции назначена встреча европейские лидеров с главой киевского режима по вопросу вокруг Украины. Чиновники должны обговорить очередной план действий по разрешению конфликта.
На опубликованном ролике можно увидеть, как Ларри уходит из резиденции сразу после того, как внутрь зашли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В переговорах также участвуют сам Стармер и Зеленский.
Следует отметить, что Ларри официально занимает должность главного мышелова резиденции. В свое время его из приюта взяла семья британского экс-премьера Дэвида Кэмерона. Он успел пережить службы шести премьеров Соединенного Королевства.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявлял, что в Европе постепенно начинают осознавать нацистскую сущность режима Владимира Зеленского. Сейчас это ярко прослеживается в Польше и Израиле.