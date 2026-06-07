«Для меня это дичь!»: Митя Фомин раскритиковал ринопластику Филиппа Киркорова

— Я бы не хотел вообще в принципе думать о том, что пластика каким-то образом маячит в ближайшем обозримом будущем. Чтобы себе кромсать нос лишь только потому, что кто-то захотел сделать маленький нос… Никогда в жизни ничего делать не буду. Для меня это просто дичь, — приводит его слова Пятый канал.