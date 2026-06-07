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Умер лидер рок-группы «Опасные Соседи» Глеб Малечкин

Умер основатель и лидер петербургской рок-группы «Опасные Соседи» Глеб Малечкин. Музыканту было 62 года.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге на 63-м году жизни скончался основатель, вокалист и гитарист рок-группы «Опасные Соседи» Глеб Малечкин. О смерти музыканта сообщила продюсер Ольга Король-Бородюк.

«Обаятельный и жизнерадостный, он был всеобщим любимцем. С детства был лидером, играл в футбол и хоккей, прекрасно плавал, любил лес, рыбалку», — написала она на своей странице в соцсети.

Причина смерти музыканта не уточняется. Информация о месте и времени прощания будет объявлена позднее.

Глеб Малечкин был одной из заметных фигур ленинградской рок-сцены. Основанная в 1983 году группа «Опасные Соседи» стала частью истории петербургского андеграундного рока.

Коллектив был создан выпускниками «рок-лицея» при студии известного звукорежиссера Андрея Тропилло. За годы существования группа неоднократно меняла музыкальное направление, в итоге остановившись на энергичном рок-н-ролле.

Особую популярность «Опасные Соседи» получили в 1990-е годы. Музыканты выступали во Франции, сотрудничали с известными рок-исполнителями и приобрели репутацию одной из самых крепких клубных команд Петербурга.

За свою историю группа выпустила пять магнитоальбомов, записанных с 1989 по 1992 год, два виниловых альбома — «Танцы для бездельников» и «Стрекозы Дум-Дум», а также несколько архивных сборников.

Ранее сообщалось о смерти омского ресторатора Олега Лобова — основателя популярных заведений «Мельница», «У Пушкина» и PUSHKIN pub & club.