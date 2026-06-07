В Калининградской области откроют академию хоккея «Красная машина Юниор»

В настоящее время в Калининградской области хоккеем на постоянной основе занимаются около трёх тысяч человек — это воспитанники спортшкол, участники любительских турниров и Ночной хоккейной лиги. Детские занятия проводятся в спортшколе по хоккею в Калининграде и в спортшколе по зимним видам спорта (с филиалами в Гусеве и Советске), а также в клубе «Светлогорец» в Светлогорске. Появление академии «Красная машина Юниор» должно усилить систему подготовки юных хоккеистов и привлечь в спорт ещё больше детей.