В Калининградской области откроют академию хоккея «Красная машина Юниор»

Калининградский хоккей получит новый импульс к развитию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Беспрозванных подписал соглашение о партнёрстве с первым вице-президентом Федерации хоккея России, основателем академии «Красная машина Юниор» Романом Ротенбергом. Документ предполагает создание в регионе детско-юношеской академии под этим брендом.
Бренд «Красная машина» будет курировать развитие детско-юношеского и массового хоккея в Калининградской области, а также реализацию совместных социальных спортивных проектов.
«Благодаря этому сотрудничеству калининградские мальчишки получат возможность заниматься любимым видом спорта и развивать свои спортивные навыки. Это способствует распространению хоккейной культуры в регионе и популяризации этого спорта среди молодёжи», — подчеркнул Беспрозванных.
Тренировочный процесс в академии построен на современных мировых методиках с учётом возрастных и физиологических особенностей детей. Программы позволяют адаптировать подготовку под любые задачи, проводится регулярный мониторинг игроков для отслеживания динамики их развития. Для работы с командами привлекаются ведущие мировые специалисты. Филиалы «Красной машины» уже работают в Уфе, Красногорске, Москве и Санкт-Петербурге.
В настоящее время в Калининградской области хоккеем на постоянной основе занимаются около трёх тысяч человек — это воспитанники спортшкол, участники любительских турниров и Ночной хоккейной лиги. Детские занятия проводятся в спортшколе по хоккею в Калининграде и в спортшколе по зимним видам спорта (с филиалами в Гусеве и Советске), а также в клубе «Светлогорец» в Светлогорске. Появление академии «Красная машина Юниор» должно усилить систему подготовки юных хоккеистов и привлечь в спорт ещё больше детей.