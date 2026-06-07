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Танцевальный флешмоб ко Дню Победы объединил участников из разных стран

Старт акции был дан в Музее Победы на Поклонной горе.

В России состоялся II Международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена», приуроченный к предстоящему 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт акции был дан в Музее Победы на Поклонной горе.

К событию подготовили специальный видеоклип с оригинальной музыкой. В его создании приняли участие известные артисты и творческие коллективы, включая певицу Елену Максимову, лауреата международных конкурсов Харитона Руденко, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Большой детский хор имени В. С. Попова и ансамбль имени В. С. Локтева.

Флешмоб объединил военнослужащих, молодежь и общественных активистов. По словам организаторов, акция приобрела международный масштаб, охватив участников по всей России — от Калининграда до Владивостока — а также за рубежом, включая Южную Осетию, Алжир, Таджикистан, КНДР, Словакию и Сербию.

Проект реализуется при поддержке ряда федеральных ведомств, среди которых МИД России, Минобороны, МЧС и Министерство культуры, а также общественных организаций.

Оргкомитет уже начал подготовку к следующему этапу акции в 2027 году. Авторов приглашают присоединиться к проекту и направлять музыкальные и поэтические материалы для будущих флешмобов.

Фото: пресс-служба Академии ГПС МЧС России.

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