Танцевальный флешмоб ко Дню Победы объединил участников из разных стран

К событию подготовили специальный видеоклип с оригинальной музыкой. В его создании приняли участие известные артисты и творческие коллективы, включая певицу Елену Максимову, лауреата международных конкурсов Харитона Руденко, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Большой детский хор имени В. С. Попова и ансамбль имени В. С. Локтева.