Танцевальный флешмоб ко Дню Победы объединил участников из разных стран

В России состоялся II Международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена», приуроченный к предстоящему 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт акции был дан в Музее Победы на Поклонной горе.
К событию подготовили специальный видеоклип с оригинальной музыкой. В его создании приняли участие известные артисты и творческие коллективы, включая певицу Елену Максимову, лауреата международных конкурсов Харитона Руденко, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Большой детский хор имени В. С. Попова и ансамбль имени В. С. Локтева.
Флешмоб объединил военнослужащих, молодежь и общественных активистов. По словам организаторов, акция приобрела международный масштаб, охватив участников по всей России — от Калининграда до Владивостока — а также за рубежом, включая Южную Осетию, Алжир, Таджикистан, КНДР, Словакию и Сербию.
Оргкомитет уже начал подготовку к следующему этапу акции в 2027 году. Авторов приглашают присоединиться к проекту и направлять музыкальные и поэтические материалы для будущих флешмобов.
Фото: пресс-служба Академии ГПС МЧС России.