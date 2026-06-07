Иран нанес удары по Израилю впервые после вступления режима перемирия

Армия Израиля сразу опубликовала ответное сообщение. Уточняется, что атаку удалось предотвратить. Все цели были перехвачены. Тем не менее обломки сбитых ракет упали в районах Нагарии и Тверии. Жителей ряда населенных пунктов призвали оставаться в укрытиях. ЦАХАЛ оперативно перешел в режим повышенной боевой готовности. Военные предупредили о возможных повторных обстрелах в ближайшие часы.