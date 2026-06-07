Иран нанес удары по Израилю впервые после вступления режима перемирия

«В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны… при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», — указано в материале.
Армия Израиля сразу опубликовала ответное сообщение. Уточняется, что атаку удалось предотвратить. Все цели были перехвачены. Тем не менее обломки сбитых ракет упали в районах Нагарии и Тверии. Жителей ряда населенных пунктов призвали оставаться в укрытиях. ЦАХАЛ оперативно перешел в режим повышенной боевой готовности. Военные предупредили о возможных повторных обстрелах в ближайшие часы.
На фоне атаки Израиль закрыл международный аэропорт Бен-Гурион. Свое воздушное пространство также закрыли Катар и Иран.
Ранее стало известно, что 6 июня иранские бойцы атаковали американские объекты на Ближнем Востоке. Атаку провели с помощью ракет.