США отреагировали на удары Ирана по Израилю: Трамп призвал Тегеран к сделке

Иранские военные нанесли удары по израильской территории. По утверждению КСИР, целью стала местная авиабаза. Как заявили в Тегеране, с нее ЦАХАЛ наносила удары по Ливану. На фоне обострения конфликта президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров. Его процитировал ведущий Fox News.