Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представитель Гармаша рассказал о госпитализации артиста: вот что стало известно

Представитель Гармаша Будрин заявил о проблемах с желудком у артиста.

Источник: Комсомольская правда

У известного актера Сергея Гармаша действительно развивается гастрит. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил представитель артиста Олег Будрин.

«У [Гармаша] гастрит. Нормально себя чувствует. Просто желудок болит», — сказал он.

По его словам, это, к сожалению, абсолютно нормально при таком образе жизни актера: ночные съемки, перелеты, перепады времени. Гармаш уже не юноша молодой. Режима никакого нет. У него есть съемки сейчас. Будрин отметил, что на съемки это, в принципе, не повлияет.

KP.RU рассказал, что 4 июня народный артист России Сергей Гармаш совместно с Фондом гуманитарных инициатив «Орион» доставил партию гуманитарной помощи в Алешкинский округ Херсонской области. Школы и детские сады района, находящегося рядом с линией боевого соприкосновения, получили бытовую химию и партию электрогенераторов различной мощности.