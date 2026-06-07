Представитель Гармаша рассказал о госпитализации артиста: вот что стало известно

По его словам, это, к сожалению, абсолютно нормально при таком образе жизни актера: ночные съемки, перелеты, перепады времени. Гармаш уже не юноша молодой. Режима никакого нет. У него есть съемки сейчас. Будрин отметил, что на съемки это, в принципе, не повлияет.