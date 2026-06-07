Названа привычка, уменьшающая объем мозга

Life.ru рассказал, что курение ускоряет старение головного мозга, приводит к его атрофии и увеличивает риск развития деменции. Объем вещества головного мозга у курильщиков действительно меньше, чем у тех, кто не курит. Причем с каждым годом по мере продолжения курения количество серого вещества в мозге сокращается.