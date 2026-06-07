Дина Аверина и Дмитрий Соловьев отказались раскрыть пол будущего ребенка

На красной дорожке Дина была полна сил и с радостью общалась с журналистами. На вопрос о самочувствии, чемпионка сказала, что в целом чувствует себя прекрасно, но гормоны скачут. А вот резких изменений во вкусовых предпочтениях у нее нет, на сладкое или соленое ее не тянет.