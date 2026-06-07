Бариста Деревянко: во время экзаменов кофе может не взбодрить, а снизить внимание

Она посоветовала отдавать предпочтение напиткам средней крепости, таким как фильтр-кофе, американо или капучино, которые обеспечивают плавный прилив энергии. От шотов эспрессо лучше воздержаться, так как они могут резко снизить концентрацию внимания. И нельзя забывать про питьевой режим: кофе не заменяет воду. На один стакан кофе нужно выпить один стакан воды.