Цыганский кукольный спектакль создали в Казани

Чтобы рассказать о трагической любви красавицы Рады и Лойки Зобара, о судьбе изгнанного из человеческого общества гордеца Ларры, режиссер создал несколько временных пластов, изобразил их в виде цыганских кибиток разных размеров. Куклы в них тоже разные — и ростовые, и марионетки, и средних размеров. Участвуют в действии и люди. Так, размышления Лойки Зобара над предложением Рады покориться ей как старшему воплощаются в мизансцене с маленьким Зобаром — куклой-марионеткой и огромной по сравнению с ним Радой (ее играет актриса).