Цыганский кукольный спектакль создали в Казани

Постановку режиссера Ильгиза Зайниева «Табор уходит в небо» (16+) показали в Казани на фестивале «Горький +», она специально подготовлена для этого фестиваля.
Новый спектакль театра кукол «Экият» создан по мотивам рассказов Максима Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и вдохновлен одноименным фильмом Эмиля Лотяну.
Ильгиз Зайниев говорит, что давно присматривался к цыганской тематике. Ему нравится цыганский колорит. Известно, что в работе над новым спектаклем принимала участие артистка, работавшая в цыганском театре «Ромэн» в Москве.
Чтобы рассказать о трагической любви красавицы Рады и Лойки Зобара, о судьбе изгнанного из человеческого общества гордеца Ларры, режиссер создал несколько временных пластов, изобразил их в виде цыганских кибиток разных размеров. Куклы в них тоже разные — и ростовые, и марионетки, и средних размеров. Участвуют в действии и люди. Так, размышления Лойки Зобара над предложением Рады покориться ей как старшему воплощаются в мизансцене с маленьким Зобаром — куклой-марионеткой и огромной по сравнению с ним Радой (ее играет актриса).
Что такое свободолюбие, самовлюбленность, гордыня? Как увидеть разницу между ними и можно ли найти компромисс? У Горького есть ответы на эти вопросы. «Каждый человек сам себе судьба», — говорит Старуха Изергиль.
«Мы ломаем восприятие театра кукол как исключительно детской площадки. Там много постановок для взрослых, — высказалась о новом спектакле министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Они (театр “Экият”. — Авт.) и “Золотую маску” получали за спектакль, который детским назвать очень трудно».
Напомним, в 2024 году этот театр получил три премии «Золотая маска» за инсценировку романа Евгения Водолазкина «Авиатор».