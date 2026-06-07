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Андролог Беспрозванный: скачки давления провоцируют проблемы с потенцией

Проблемы с сосудами могут вызвать множество побочных нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В ряде случаев причиной импотенции могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил уролог-андролог Владимир Беспрозванный.

По его словам, одной из наиболее частых причин проблем с потенцией являются болезни сердца и сосудистые патологии.

«Эректильная дисфункция может развиться на фоне артериальной гипертензии и атеросклероза. Регулярные скачки давления, образование бляшек на стенках сосудов и, как результат, сужение сосудистого просвета и нарушение кровотока — все это приводит к уменьшению притока крови к половым органам и развитию импотенции», — пояснил врач.

Как писал сайт KP.RU, проблемы с сосудами могут вызвать множество побочных нарушений, в том числе, эректильную дисфункцию у мужчин. К другим факторам, способным вызвать половое бессилие, можно отнести диабет, а также стресс, депрессию или другие ментальные нарушения.