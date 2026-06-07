Андролог Беспрозванный: скачки давления провоцируют проблемы с потенцией

«Эректильная дисфункция может развиться на фоне артериальной гипертензии и атеросклероза. Регулярные скачки давления, образование бляшек на стенках сосудов и, как результат, сужение сосудистого просвета и нарушение кровотока — все это приводит к уменьшению притока крови к половым органам и развитию импотенции», — пояснил врач.