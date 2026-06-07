К заготовке кормов приступили в 17 муниципалитетах Нижегородской области

К заготовке сена, сенажа и силоса приступили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 6 июня.
В планах заготовить 748 тыс. тонн силоса, 137 тыс. тонн сена и 641 тыс. тонн сенажа. Этого хватит, чтобы на весь зимне-стойловый период обеспечить животноводство региона.
Так, к заготовке кормов приступили уже в 17 муниципалитетах региона. Кроме того, в ходе продолжающейся весенней посевной кампании на 83% выполнен сев яровых.
Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц.