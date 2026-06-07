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К заготовке кормов приступили в 17 муниципалитетах Нижегородской области

Кроме того, в ходе продолжающейся весенней посевной кампании на 83% выполнен сев яровых.

К заготовке сена, сенажа и силоса приступили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 6 июня.

В планах заготовить 748 тыс. тонн силоса, 137 тыс. тонн сена и 641 тыс. тонн сенажа. Этого хватит, чтобы на весь зимне-стойловый период обеспечить животноводство региона.

Так, к заготовке кормов приступили уже в 17 муниципалитетах региона. Кроме того, в ходе продолжающейся весенней посевной кампании на 83% выполнен сев яровых.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц.