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Трамп выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту

Президент США призвал Иран вернуться к дипломатическому урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту, нанесенными 7 июня. Его слова в прямом эфире привел корреспондент Fox News Трей Йингст.

«Я этим недоволен», — подчеркнул глава Белого дома.

После ракетных пусков со стороны Ирана по территории Израиля Трамп призвал Тегеран вернуться к дипломатическому урегулированию. Он считает, что дальнейшая эскалация не нужна и Ирану следует возобновить переговоры.

Напомним, израильская армия нанесла удар с воздуха по объекту «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута — Дахии. Позже Иран выпустил восемь ракет в сторону северной части Израиля.

Ранее Трамп назвал ход переговоров с Ираном «очень успешным». Он допускал возможность заключения мирной сделки уже в эти выходные.

Замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявлял, что сроки завершения переговоров по мирному соглашению по-прежнему остаются неопределенными.

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