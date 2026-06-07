Трамп выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту

«Я этим недоволен», — подчеркнул глава Белого дома.
После ракетных пусков со стороны Ирана по территории Израиля Трамп призвал Тегеран вернуться к дипломатическому урегулированию. Он считает, что дальнейшая эскалация не нужна и Ирану следует возобновить переговоры.
Напомним, израильская армия нанесла удар с воздуха по объекту «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута — Дахии. Позже Иран выпустил восемь ракет в сторону северной части Израиля.
Ранее Трамп назвал ход переговоров с Ираном «очень успешным». Он допускал возможность заключения мирной сделки уже в эти выходные.
Замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявлял, что сроки завершения переговоров по мирному соглашению по-прежнему остаются неопределенными.