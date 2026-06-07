Трамп экстренно звонит Нетаньяху: что заявили США в ответ на эскалацию на Ближнем Востоке

Хозяин Белого дома Дональд Трамп осудил Тель-Авив за удары по Бейруту. За ними последовала атака Ирана на Израиль. Дональд Трамп уведомил, что срочно позвонит премьеру еврейского государства Биньямину Нетаньяху. Президент США пообещал отговорить его от ответного удара по Ирану. Так Дональд Трамп сказал в эфире 12-го канала телевидения Израиля.