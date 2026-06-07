Telegraph: Британия осталась без действующих атомных подлодок

Как указывается в материале, «весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту. Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач».