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Telegraph: Британия осталась без действующих атомных подлодок

Газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что все британские атомные подводные лодки выведены из эксплуатации и находятся на техническом обслуживании.

Источник: Royal Navy

Как указывается в материале, «весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту. Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач».

По данным издания, новые подводные лодки класса Dreadnought поступят на вооружение не ранее начала 2030-х годов. Это следует из опубликованного комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании.